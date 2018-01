Voor de tigste keer diefstal van het graf van Elena's moeder: 'Dit moet stoppen'

ZIERIKZEE - Woest is Elena Lievense uit Zierikzee. Voor de tigste keer is er iets gestolen van het graf van haar moeder op de algemene begraafplaats in Zierikzee. Vrijdag ontdekte ze dat het kerststukje dat ze daar eerder deze maand heeft neergezet, verdwenen is.

En dat is niet de eerste keer. Een lantaarn voor kaarsen, vazen, lampjes die op zonnepanelen werken, een bolchrysant en bossen bloemen. ,,Er verdwijnt van alles. Dit moet echt stoppen. Ik heb er geen woorden voor. Je doet nabestaanden hiermee zo'n verdriet. Iedere keer dat ik kom denk ik: er zal toch niet weer iets weg zijn hè? Het is een drama.''

Grote bloemstukken

De diefstallen zijn geen kwestie van vandalisme, denkt de Zierikzeese. Ze vermoedt dat iemand met een grote boodschappentas spullen bij elkaar shopt voor eigen gebruik. Dat verklaart ook waarom het ene voorwerp met rust wordt gelaten terwijl andere spullen worden meegenomen. ,,Als het heel groot is, past het denk ik niet in de tas. Maar je kunt toch moeilijk zelf alleen maar grote bloemstukken neerzetten? De persoon die dit doet, daar is in elk geval iets mis mee. Dat moet een soort kleptomaan zijn. Maar waarom steel je op een begraafplaats? Is die persoon zelf dan nooit een geliefde kwijtgeraakt?''

Beheerder

Volgens Lievense is het sinds een jaar of twee regelmatig raak. Zij wijt dat aan het verdwijnen van de vaste beheerder van de begraafplaats, die onderhoud pleegde en toezicht hield. Lievense heeft destijds een handtekeningenactie voor behoud van de beheerder op poten gezet. Aangifte bij de politie moet ze nog doen, maar ze heeft inmiddels al wel mails naar de gemeente gestuurd waarin ze vraagt om een gesprek met de burgemeester. ,,Ik hoop dat er weer een vaste beheerder komt. Misschien kan er wel iets geregeld worden via de Zuidhoek. Via een re-integratietraject ofzo.''

Alert

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er de laatste tijd geen meldingen of aangiftes van diefstal op de begraafplaats bij de politie gedaan zijn. Via de Facebookgroep ZierikNieuws is de politie wel op de hoogte van de diefstal van het kerststuk. Die openbaarheid kan in elk geval helpen mensen alert te maken. Maar ook melding doen bij de politie kan geen kwaad, geeft ze aan. ,,Als blijkt dat sprake is van een structureel iets, kunnen we daar mogelijk iets mee doen.''

Liefde

Lievense is hoe dan ook niet de enige van wie er spullen worden weggenomen, bevestigt een andere begraafplaatsbezoeker. ,,Ik heb het ook meegemaakt. Ik kom nu even kijken of alles er nog staat, want je maakt je toch zorgen.'' Lievense: ,,Mijn moeder was mijn allesje. Ik heb geen afscheid van haar kunnen nemen en dat vind ik heel zwaar. Maar hier vind ik rust. Ik vertel haar echt alles en zit ook tegen haar te kletsen. Wat ik hier aan spullen neerzet, zet ik uit liefde neer. En dat wordt dan onbeschoft meegenomen, zonder liefde. Dat maakt me echt boos.''