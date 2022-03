Voor de begrafenis? Die oorbel rukten ze er gewoon uit

video Ze gingen voor de vrede, maar moesten oorlog voeren. Dit zijn de getuigenis­sen van Bataljon Zeeland (of wat daar nog van over is)

NIEUWDORP - Van Bataljon Zeeland, ooit 900 man, is nog maar een fractie over. Hun verhalen, gedocumenteerd voor het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp, worden onderdeel van de vaste expositie. Woensdag , op de 72e reünie, werden de filmbeelden voor het eerst vertoond.

16 maart