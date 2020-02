Volle spuugzakken tijdens NK Tegenwindfietsen: 'Wat een hel is dit joh’

Piloot Peter Bakker uit Koudekerke vliegt zijn Boeing 747 in recordtem­po van New York naar Schiphol

9:52 KOUDEKERKE – Met nog één vlucht voor zijn pensioen te gaan, verwierf de Zeeuwse KLM-piloot Peter Bakker (57) op de valreep eeuwige roem. De storm Ciara bracht zijn Boeing 747 in recordtijd van New York naar Amsterdam. ,,En dat had ik niet verwacht.’’