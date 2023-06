Vogelgriepslachtoffers in Deesche watergang geruimd

Wilhelmina­dorp vrijdag in teken van triatlon

Na de ‘verplichte’ 1/8 triatlon om 12.00 uur voor CIOS-studenten uit Goes, Dordrecht en Roosendaal is het vrijdagmiddag om 15.00 uur de beurt aan de gewone triatleten die deelnemen aan de Koole Sport triatlon in Wilhelminadorp. Eveneens over de afstand van 600 meter zwemmen in het Sas, 21 km fietsen en zes kilometer lopen.