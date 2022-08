Vogelgriepdrama in Schore: in één klap is Léon Jansen al zijn kippen kwijt

In één klap is hij al zijn kippen kwijt. Omdat de vogelgriep, ondanks alle voorzorgmaatregelen, toch zijn stal is binnengedrongen. ,,Er komt bij ons niemand op het bedrijf die er niet hoort. Bij binnenkomst ontsmetten we onze schoenen. Als we verder gaan doen we andere schoenen aan. Als we nog verder gaan doen we laarzen en overall aan. Dus ik denk niet dat we het zelf naar binnen hebben gebracht, maar dat het door de ventilatie naar binnen is gekomen."