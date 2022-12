Vogelgriep sloeg ongenadig hard toe in 2022: ‘Fysiek en psychisch was het bijzonder zwaar, een echte uitputtingsslag’

Eind 2021 meldt een Duits instituut dat Europa kampt met de ernstige uitbraak van vogelgriep ooit. Het einde is nog niet in zicht. Begin januari komen in Nederland de eerste meldingen uit de pluimveesector, maar ook beheerders van natuurgebieden en centra voor vogelopvang slaan alarm. Ook Zeeland ontkomt niet aan de uiterst besmettelijke vogelziekte. Zieke vogels vallen letterlijk uit de lucht, liggen versuft op de grond, schudden ongecontroleerd met hun kop of zwemmen neurotisch in rondjes. Of spoelen dood aan.