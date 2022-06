Vogelgriep slaat keihard toe in grootste sternkolonie van Nederland: Waterdunen ligt bezaaid met dode vogels

Medewerkers van Het Zeeuwse Landschap zijn momenteel in witte pakken dode vogels te rapen in het gebied, waar zzich de grootste kolonie grote sterns van Nederland bevindt. Vooralsnog bleven de kustbroedvogels gespaard en waren alleen watervogels als ganzen en eenden het slachtoffer afgelopen winter. Maar nu worden ook grote sterns enorm zwaar getroffen, met in Waterdunen vele honderden slachtoffers. De verwachting is dat er nog veel bijkomen.

Het zijn niet alleen de volwassen vogels die er door getroffen worden, maar ook het grootste deel van de jongen heeft het loodje gelegd. ,,We hadden een paar weken terug nog het fantastische nieuws dat er 7000 paar grote sterns in het gebied zaten”, vertelt beheerder Fred Schenk op de website van Het Zeeuwse Landschap. ,,En nu loop je in beschermende kleding tussen honderden dode sterns, het is dieptriest.” Omdat de vogelgriep ook in andere kolonies in Nederland en Noord-Europa keihard toeslaat, is de vrees dat een streep kan worden gezet door het volledige broedseizoen van grote sterns.