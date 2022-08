Vogelgriep in Schore: 76.000 kippen geruimd

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant, meldt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de 10 kilometer-zone rond het bedrijf in de gemeente Kapelle liggen vijf andere pluimveebedrijven waarvoor per direct een vervoersverbod geldt.

Ook geldt een verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Het is ook verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. In de regio van het besmette bedrijf geldt sinds oktober vorig jaar een algehele ophok- en afschermplicht.