Voetbalvereniging Zeelandia Middelburg krijgt hoofdveld van kunstgras

‘Kanker op een verjaar­dags­feest­je is zo'n sfeerkil­ler’

Toen Joke Davenne uit Dreischor hoorde dat ze longkanker had, voelde ze zich intens alleen. Alsof ze in haar uppie op een eiland zat. Of op een onbekende planeet. Vrienden zat, daar lag het niet aan. ,,Maar ik voelde me aan de zijlijn van het leven gezet.” In een inloophuis voor mensen met en na kanker vertelde ze eindeloos vaak haar verhaal. Zo'n inloophuis is er nu ook in Zierikzee.