Voetbalclub Ouwerkerk werd hard geraakt: zes spelers verdronken in 1953, de clubgeschiedenis spoelde weg

Uitbrei­ding minicam­pings naar 35 plekken? Sluis wil eerst onderzoe­ken of dat een goed idee is

De Vereniging Kampeerboeren (Vekabo) kan niet wachten tot het zover is, maar de gemeente Sluis twijfelt nog of uitbreiding van minicampings een goed idee is. ,,We gaan dat niet klakkeloos toestaan”, zegt wethouder Jack Werkman.

26 januari