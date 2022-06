Vmbo’ers Veerle en Diego kunnen eindelijk ook juichen: ze zijn geslaagd!

Een beetje zuur was het wel. Veerle zag haar buurmeisje afgelopen donderdag haar tas aan de vlag hangen. En Diego hoorde van een vriend dat hij al een feestje vierde. Alleen leerlingen van de afdelingen vmbo-basis en -kader moesten bijna een week langer wachten op de examenuitslag. Het was niet mogelijk om in één keer alle examens te normeren, schreef de minister. ,,Dat was wel jammer”, vindt Diego. Veerle is het met hem eens. ,,Ik had vorige week ook graag de vlag willen uithangen.”