Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen in Sint Jansteen terecht, Woongoed stelt huizen beschikbaar

Ook in gesprek met Sluis en Terneuzen

Woongoed biedt de woningen aan in overleg met de gemeente Hulst en is ook met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten in gesprek, over huurhuizen als opvanglocatie. Dat gaat niet ten koste van het woningaanbod: het gaat om huizen die normaal gezien (nog) niet in de verhuur zouden komen, zoals woningen die op termijn gesloopt worden of die op de lijst staan voor renovatie.