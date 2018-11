Vluchtelingen op Lesbos zitten er dankzij Anne uit Breskens straks warmpjes bij

BRESKENS - Anne Casteleijn-Dekker in Breskens had zaterdag amper tijd de voordeur te sluiten en een plaatsje voor alle tassen, zakken en dozen vol met winterjassen en schoenen te vinden. Uiteindelijk kwamen ruim dertig mensen kleding afgeven voor de vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos.

,,Ik heb vorig jaar via Facebook kennisgemaakt met Because We Carry”, zegt Anne. ,,Zij zamelen ieder jaar heel gericht kleding in voor deze vluchtelingenkampen. Vorig jaar werd baby- en kinderkleding gevraagd. Onze dochter was toen net een paar maanden en kleren die al snel te klein werden, waren er volop. Ik heb toen tasjes met kledingsets gemaakt en ze opgestuurd.”

Het is de bedoeling dat op de verschillende inzamelpunten, zoals in Breskens, de goederen worden gesorteerd en met duidelijk etiket worden verpakt. Dan kan meteen bij aankomst op Lesbos alles aan de juiste personen uitgedeeld worden. Anne: ,,Dit jaar zijn er maar liefst negenduizend winterjassen nodig en evenveel paar schoenen.”

Enige in Zeeland

Er zijn ruim zestig inzamelpunten van Because We Carry in Nederland. Anne was enige in Zeeland. Er kwamen ook mensen uit andere dorpen aan de deur in Breskens. Renata den Hollander kwam uit Schoondijke: ,,Ik doneer vaak kleding”, vertelt ze. ,,Zelf vind ik dit prettiger dan die grote containers voor kledinginzameling die overal staan. Nu weet ik tenminste waar alles naar toe gaat.”

Volledig scherm Ook Rozetta van Velzen komt winterjassen afgeven © Peter Nicolai

Volgende week zaterdag gaan alle volle dozen met jassen en schoenen naar Weesp voor transport naar Lesbos. De stichting Because We Carry bestaat in Nederland sinds 2016. In het eerste jaar werden babydragers ingezameld.