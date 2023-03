Vluchtelingen mogen langer blijven in Studio A58: Middelburg zegt ja op noodoproep

Domper langs het spoor in Goes: ondanks maatrege­len is overlast door trillingen zelfs toegenomen

De trillingshinder door goederentreinen in Goes is de afgelopen jaren toegenomen in plaats van afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek. En dat ondanks alle maatregelen die zijn genomen. ‘Dit is heel teleurstellend’, zegt wethouder Stan Meulblok. De gemeente roept ProRail op tot actie.