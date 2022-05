Vlissingse verdachten woningoverval Hulst blijven voorlopig nog in hun cel

Beide mannen worden ervan verdacht in de avond van 20 november vorig jaar in Hulst een woningoverval te hebben gepleegd. De twee belden rond half tien ’s avonds aan bij een woning aan de Steensedijk. De bewoner deed open en de mannen drongen binnen. De 28-jarige bewoner kreeg een klap op zijn hoofd en met als buit een spelcomputer en een geldbedrag verlieten de mannen de woning. Aan de hand van enkele tips konden A. en De B. een week later in Vlissingen worden aangehouden. Sinds die dag zitten ze in voorarrest. A. heeft een ontkennende verklaring afgelegd.