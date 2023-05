Vlissingse redder van de stoomhijskraan krijgt Zilveren Anjer als jongste ooit

Fatale duik in het Grevelin­gen­meer: als het mis gaat, kun je als duiker maar beter niet alleen zijn

Zeeland is een paradijs voor duikers. Rond Pinksteren begint het duikseizoen. Dan trekken duikers uit heel Europa naar de Zeeuwse wateren. Maar soms gaat het fout op zo’n duik. Zondag raakte een 63-jarige inwoner van Dreischor in nood bij een duik in het Grevelingenmeer. Hij kon niet meer gered worden. Hoe onveilig is duiken eigenlijk?