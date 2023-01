Vlissingse café-eigenaar aangeslagen na steekpartij in zijn zaak waarbij twee gewonden vielen

met video Het huis van Henry is al zes keer geramd door een auto: ‘Wachten tot een auto onze slaapkamer in rijdt’

Iedereen die richting Waterlandkerkje rijdt, kent het huis van Henry en Elly Ubachs. Het staat in de bocht aan buurtschap Turkeye, op nog geen meter van de doorgaande weg. Onlangs reed voor de zesde keer een automobilist het hek aan gort. Het koppel is het nu zat. ,,Het is wachten tot een auto onze slaapkamer binnen rijdt.”

27 januari