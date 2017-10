Vlissingers ontsnappen aan dood bij vuurzee. 'Onze enige redding was een ruit inslaan'

De ravage op hun terrein is enorm. "Al ons materiaal, machines en gereedschappen om een nieuw zelfvoorzienend bestaan op te bouwen zijn verbrand. Onze bus is uitgebrand, de caravan en camper zijn er niet meer. Ons huis heeft veel schade. We kunnen waarschijnlijk de winter hier niet blijven. Al de houtvoorraad is verbrand. We leven van dag tot dag. Ze logeren bij buren waar ze slapen en eten.



Maar er is hulp op komst. Vlissinger Piet Mosterd komt vanaf zijn vakantieadres in Spanje een eerste noodvoorraad brengen, 'spullen om te puinruimen'. Ze zijn aangeschaft met geld van de doneeractie 'help Kip weer klussen'. Marco Evenhuis en Louk Peperkamp zetten die als Team Timmerfabriek/Cuisine Machine op touw. Het is een begin.