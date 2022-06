Vlissinger wisselde naaktfoto’s van dochter uit met broer: officier eist 15 maanden cel

De zaak kwam aan het rollen toen J’s broer, J.J. (40), vorig jaar werd opgepakt op verdenking van misbruik van twee minderjarige kinderen. Hij zit daarvoor een celstraf uit van vier jaar. Uit onderzoek bleek dat de Vlissingse broers al geruime tijd naaktfoto’s uitwisselden van vrouwen uit hun directe omgeving.

Bij T.J. nam de politie twintig gegevensdragers in beslag en op tien daarvan werden belastende foto’s en video’s aangetroffen. In totaal ging het volgens de officier om ruim 18.000 foto’s, waarvan een deel reeds was verwijderd maar door de recherche werd teruggevonden. Tussen het materiaal vonden rechercheurs ook ruim 200 heimelijk gemaakt opnames, waarop T’s dochter en twee vriendinnetjes te zien waren. De afbeeldingen en video’s waren gemaakt in verschillende bad- en slaapkamers.

T.J. verklaarde dat hij de foto’s had gemaakt met een digitale wekker, waarin een camera was gemonteerd. Via een usb-stick zette hij de bestanden op een andere drager. De naaktfoto’s van zijn dochter wisselde hij vervolgens uit met zijn broer. ,,Ik heb daar heel veel spijt van’’, zei T.J. donderdag in de rechtbank.

Downloaden van blootfoto’s

De duizenden afbeeldingen en foto’s kwamen volgens J. zo’n negen jaar geleden ongewild mee tijdens het downloaden van blootfoto’s. ,,Toen ik 22 was ontdekte ik naturisme. Ik vond het een pure manier van leven. Het is het mooiste wat er is. Ik was zelf naturist en ben naar stranden en resorts geweest. Zo ben ik begonnen met verzamelen van afbeeldingen en films via forums. Doordat de afbeeldingen in Zip-bestanden zaten, zag ik niet wat er allemaal binnenkwam.’’

T.J. sprak van ‘de zwartste dag’ in zijn leven toen hij zes jaar terug foto’s van zijn dochter maakte en die doorstuurde naar zijn broer. Sinds zijn uitzending naar Afghanistan liep T.J. een posttraumatische stoornis op en brak een donkere periode aan met onder meer een drankprobleem. ,,Ik was niet stabiel en dat blijkt wel uit de dingen die ik heb gedaan. Ik ben voor tachtig procent afgekeurd. Mijn broer heeft daar toen misbruik van gemaakt.’’

De 38-jarige Vlissinger liep bij een psycholoog en werd opgenomen voor therapie. ,,Ik vind het verschrikkelijk’’, zei hij geëmotioneerd toen hij het laatste woord kreeg. ,,Ik heb keihard gewerkt aan mezelf en wil gewoon wat van mijn leven maken.’’

De rechtbank doet op 14 juli uitspraak.