Vlissinger speelt Russisch roulette en stopt revolver in mond van Oostburger

Op 10 juni vorig jaar stapte hij agressief, opgefokt en onder invloed bij een bekende in Oostburg binnen, duwde een geladen revolver in diens mond en haalde drie keer de trekker over. Volgens D. was dat ongevaarlijk en bovendien in scène gezet, omdat de kogels die erin zaten, niet voor de loop konden komen. De rechtbank ging daar niet in mee en oordeelde dat ‘door in die staat meermalen de trekker van een (deels) geladen vuurwapen over te halen, D. willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het slachtoffer daardoor kon overlijden’.