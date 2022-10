Vlissinger krijgt taakstraf en rijontzegging voor aanrijden 5-jarig meisje

Begin mei 2020 kwamen de nodige scooter- en motorrijders na een uitvaart nog even bijeen. R. reed een stukje op de motor van een vriend en nog geen vijfhonderd meter verder kwam hij in botsing met het fietsende meisje. Volgens R. kon hij het meisje, dat op zijn weghelft terecht was gekomen, niet meer ontwijken. Het meisje liep naast schaafwonden een gebroken been op. Van omstanders kreeg R. het advies te vertrekken. Later bleek dat R. onder invloed was geweest van drank en drugs. Hij meldde zich nog dezelfde dag bij de politie.