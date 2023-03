Vlissingen luidt festivalseizoen in met voorjaarsfeest op Bellamypark: ‘We willen dit elk jaar’

Met het eerste Spring Break Festival werd zaterdagavond op het Bellamypark in Vlissingen feestelijk het festivalseizoen ingeluid. Want waar kan dat beter, vindt organisator Reza Geleedst, dan in de evenementenstad van Zeeland.