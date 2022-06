Vlissingen in beeld voor grootschalige vluchtelingenopvang op cruiseschip

UpdateVLISSINGEN - Vlissingen is een van de zeven steden die in beeld zijn voor grootschalige opvang van vluchtelingen op een cruiseschip. Dat zo'n schip voor duizend asielzoekers over twee weken aan een Vlissingse kade aanmeert, zoals RTL Nieuws meldt , staat nog lang niet vast.

Zowel de gemeente Vlissingen als het ministerie van justitie, liet donderdagochtend weten dat er nog geen afspraken over mega-opvanglocaties zijn gemaakt. Het ministerie is met zeven gemeenten in gesprek, maar woordvoerster Elise Stumpel durft niet te voorspellen of en wanneer er resultaten van die gesprekken zijn te verwachten. ,,We zijn naarstig op zoek naar opvangmogelijkheden en overleggen met zeven gemeenten. Maar zo lang er geen afspraken zijn gemaakt, komen wij niet met namen van die gemeenten naar buiten.”

Hoge nood

Stumpel kan geen termijn noemen. ,,Zo snel mogelijk, want de nood is hoog.” De gemeente Vlissingen bevestigt, nadat RTL met het ‘nieuws’ kwam dat er over twee weken een cruiseschip voor duizend asielzoekers aanmeert, dat zij één van de ’gemeenten met een haven’ is, waarmee het ministerie gesprekken voert. Maar ‘op dit moment’ is er geen sprake van het inrichten van grootschalige opvang op een cruiseschip. ,,Er is nog helemaal geen besluit genomen en er is op dit moment geen sprake van de komst van een cruiseschip naar Vlissingen”, aldus woordvoerster Mirjam Jongejan van de gemeente Vlissingen.

Er was al eerder sprake van de komst van een cruiseschip voor de opvang van vluchtelingen in Vlissingen. Het Serooskerkse offshorebedrijf OOS liet in maart weten een cruiseschip te willen kopen voor opvang van 2000 Oekraïense vluchtelingen in Zeeland. Het is nog niet duidelijk of dit om hetzelfde plan gaat. Vlissingen liet destijds al weten dat zij de beschikbare aanlegplekken niet geschikt achtte. In de binnenhavens is niet genoeg ruimte voor een groot cruiseschip en een ligplaats in de Buitenhaven of Vlissingen-Oost zou onveilig zijn voor vluchtelingen.

Als Vlissingen toch overstag mocht gaan, zou ze eerste ‘mega-opvanglocatie’ huisvesten waar vluchtelingen worden opgevangen. Het kabinet wil minstens vier van zulke grootschalige locaties voor elk tenminste duizend mensen. En zo'n voormalige, snel in te richten opvangplek, kan ook een cruiseschip zijn.

Marinekazerne

Vlissingen huisvest momenteel 350 asielzoekers in de voormalige Marinekazerne aan de Buitenhaven. Vorige maand werd bekend dat die tot eind van het jaar mogen blijven, terwijl de opvang eerder per 1 juli al dicht moest. B en W van Vlissingen kondigden toen ook aan dat het gebouw het dichts bij de poort zou worden ingericht voor opvang van 140 vluchtelingen uit Oekraïne.

Omdat die stroom vluchtelingen nu niet zo groot is als eerder gedacht, mag het Centraal Orgaan opvang Asiezoekers (COA) de helft van dat gebouw ook gebruiken. Komend weekeind komen er zeventig extra asielzoekers naar de Buitenhaven. Uitsluitend volwassen, alleenstaande mannen uit landen als Eritrea en Syrië, verklaart locatiemanager Marc van Geel. ,,Na uitgebreid overleg hebben we er, in het belang van de veiligheid, voor gekozen alleen volwassen mannen in Vlissingen te huisvesten. Voor vrouwen en kinderen zou de afgelegen plek aan de Buitenhaven problemen op kunnen leveren.”