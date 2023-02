Vlissingen en Zorgstroom strijden om 183 mille. ‘Er is ons een worst voorgehouden’

In Katwijk heeft Levi Bouwense gevonden waar hij naar zocht

Als Levi Bouwense zijn verhaal doet, klinkt het enthousiasme door in zijn stem. Het is een groot contrast met twee jaar geleden, toen hij zich oneerlijk behandeld voelde bij Almere City en daar op eigen initiatief vertrok. Het afscheid van het betaalde voetbal, het opgeven van zijn droom, dat deed best wel pijn. Nu, als speler van Katwijk, is alles anders. ,,Ik word hier enorm gewaardeerd.’’

8:47