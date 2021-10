Vliegtuigje stort in Westerschelde, piloot ongedeerd

EPZ: beveili­ging tegen cybercrime­len is wél op orde

17:25 BORSSELE - EPZ is goed beveiligd tegen cybercriminelen en geen enkel vitaal bedieningssysteem van de kerncentrale is aangesloten op het internet. Dat is, kort samengevat, de reactie van het bedrijf op een uitzending van Zembla waarin gesteld werd dat de beveiliging van EPZ niet optimaal is.