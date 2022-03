Vlees is niet de oplossing van ons voedselprobleem

Ten onrechte ziet Gert van Dam de veehouderij als een onmisbare schakel in onze voedselketen. Hij stelt dat er zonder vlees niet genoeg voedsel is om alle mensen te voeden, dat er zonder veehouderij honger zou ontstaan en onvoldoende landbouwgrond is om alle mensen te voeden. Juíst de (intensieve) veehouderij is een grote oorzaak van wereldhonger. Dat heeft echter niets met ongeschikte landbouwgrond te maken, maar met keuzes (lees: economische belangen) en hoe het wereldwijde voedselsysteem in elkaar zit.