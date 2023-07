Vlasklassers halen hun eerste oogst binnen: ‘Poe, dat is zwaar werk’

Ook Sparta is niet blij met het veld van Goes, eredivisio­nist oefent nu in Axel

In navolging van KAA Gent, heeft ook Sparta Rotterdam een streep gezet door een oefenwedstrijd op het hoofdveld van sportpark Het Schenge in Goes. De eredivisionist zou op zaterdag 22 juli in actie komen tegen Zulte Waregem, maar heeft vanwege de staat van het veld het duel verplaatst naar het complex van FC Axel.