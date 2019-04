Vlaketunnel dicht door technische problemen, forse files op A58

Grensrech­ter aangehou­den na uitdelen kopstoot aan supporter

10:25 KOUDEKERKE - Een 43-jarige man uit de gemeente Veere is gisteravond rond 20.40 uur aangehouden wegens mishandeling. De verdachte was grensrechter bij een voetbalwedstrijd van meisjes onder de 15 jaar en gaf een Terneuzense supporter een kopstoot nadat deze een opmerking had gemaakt over een beslissing van de scheidsrechter.