Vlaanderen gaat plastic afval invangen in de Schelde

Vestrock en Triggerfin­ger vieren samen jubileum

13:16 HULST - Muziekfestival Vestrock in Hulst viert zijn tienjarig bestaan met een optreden van de band Triggerfinger die zelf dan twintig jaar bestaat. Ook Davina Michelle die vorige week Nederlandse hitgeschiedenis schreef omdat haar hit ‘Duurt te Lang’ al elf weken op 1 staat in de Top-40, is van de partij.