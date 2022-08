Vlaanderen en VS wisselen PFAS-informatie uit

Auto in het water gereden bij Sluiskil, maar van enig bestuurder ontbreekt ieder spoor

SLUISKIL - Een auto is vannacht in het water terechtgekomen bij de Pierssenspolderstraat in Sluiskil, vlakbij de pont. De brandweer heeft in en rond het voertuig gezocht, maar er is geen bestuurder aangetroffen.

