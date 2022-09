Vlaamse overheid sluit stortplaats bij Antwerpen die te veel gifstoffen op de Schelde loost

MET VIDEO Hulst stort zich vol overgave op het zomercarna­val: ‘Hoe gezellig en druk het ook is, het blijft eenmalig’

HULST - Het was eenmalig, het zomercarnaval tijdens de Vestingfeesten in Hulst. Misschien was het dáárom dat de Vossenstad zich er zondag vol overgave op stortte. ,,Het is 25 graden, ik ben blij dat ik deze keer mijn bontkraag niet om heb.”

29 augustus