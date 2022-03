Vlaams Parlement: ‘3M moet opdraaien voor alle PFAS-schade’

De commissie neemt het 3M bijzonder kwalijk informatie over uitstoot te hebben verzwegen, aldus commissielid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD): ,,Tot in de onderzoekscommissie meldt het bedrijf niet dat het jarenlang PFAS heeft uitgestoten in de lucht. Dat zij ook PFAS-stoffen hebben geloosd in de Schelde zonder melding, zonder vergunning, terwijl dat in andere landen expliciet verboden was. Dan denk ik dat wij als onderzoekscommissie mogen stellen dat zij verantwoordelijk zijn om die rotzooi op te ruimen.”