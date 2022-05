Vlaams minister Demir over PFAS: ‘Zeeuwse zorgen zijn ook mijn zorgen’

De Vlaamse minister van Milieu Zuhal Demir was afgelopen week in Zeeland. Ze bezocht onder meer de kerncentrale in Borssele en sprak met het provinciebestuur. Hét onderwerp was de PFAS-vervuiling van de Schelde waarvan de effecten tot in Zeeland reiken. ,,Ik ben hier naartoe gekomen met de boodschap: wij gaan ook zorg dragen voor de Zeeuwen. Ik zie dat ook wel als mijn taak”, zegt ze in een interview met de PZC.