Visserijorganisatie: even geen garnalen vissen op de Westerschelde

Het advies van PO Delta Zuid komt op het moment dat het garnalenseizoen langzaam op gang komt. Eerst in het noorden en daarna in het zuiden. Van Beveren: ,,We begrijpen dat het advies om niet in de Westerschelde op garnalen te vissen geen leuk bericht is voor onze leden. Maar we willen niet het risico lopen dat de hele Nederlandse garnalensector hierdoor in gevaar komt.”