Viskotter kapseist en drie opvarenden raken te water

Laat de visdiefjes maar komen, Dow-ei­land is er weer helemaal klaar voor

3 februari TERNEUZEN - Of de visdiefjes die aan de West-Afrikaanse westkust overwinteren, het al weten, is natuurlijk de vraag, maar vanaf eind april zijn ze weer meer dan welkom in de spuikom van chemiebedrijf Dow in Terneuzen. Op een spic en span broedeiland.