Vishandelaar uit Breskens vol onbegrip over inval: ‘Storm in een glas water’

Tientallen agenten hielden hem aan tijdens een controle , die in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd uitgevoerd. ,,Ik zag alleen zwarte, neutrale auto’s en dacht aan een overval. Ik werd uit de auto getrokken en op de motorkap gelegd. Het was een vreemde situatie’’, zegt de 35-jarige De Houck.

Onderzoek naar heling

Volgens een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie vond de inval plaats vanwege een onderzoek naar heling van ongeoorloofd gevangen vis. Het gaat dan om vis die buiten de vangstregistratie is gehouden en waarvan herkomst onduidelijk is. Illegaal gevangen vis zou een risico kunnen opleveren voor de voedselveiligheid.

,,Hier gebeuren geen rare dingen’’, vertelt Bressiaander De Houck. ,,We kopen vis in Noorwegen en Denemarken, verwerken die en leveren aan groothandels, supermarkten en viswinkels. Niet meer en niet minder.’’

OM: De Houck blijft verdachte

De visgroothandel is nu weer volop in bedrijf, al blijft De Houck volgens het OM nog wel verdachte in het onderzoek. De Houck: ,,Ik ben me echt van geen kwaad bewust. Ik krijg vaker controles van het het NWVA, maar dit machtsvertoon was niet nodig. Een storm in een glas water.’’