Visdiefjes vliegen nerveus krijsend boven de binnenstad van Terneuzen, maar waar o waar gaan ze broeden?

Als Alex Wieland ze met een afstandsbediening naar het pas aangelegde broedeiland kon loodsen, dan zou hij het doen. Maar zo eenvoudig is het helaas niet, weet de ecologisch adviseur ook wel. Hij coördineert voor de gemeente alles wat met visdiefjes te maken heeft. Veel inwoners zijn de beschermde vogels een gruwel. Ze krijsen en poepen niet alleen, ze zijn in broedtijd ook nog eens agressief van aard. Elk jaar zoeken de sternachtigen in de omgeving van de binnenstad plekken om te broeden. Dat doen ze het liefst dichtbij het water, want daar is voedsel te vinden. Maar wel op een veilige, vlakke plek met schelpjes of steentjes.