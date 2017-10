Virtuele vloedgolf overspoelt Middelburg

Waterlicht is volgens Daan Roosegaarde een 'droomlandschap over de kracht én de poëzie van water'. Het sluit nadrukkelijk aan bij zowel het verleden als de toekomst. Bij het gevaar van water, zoals Zeeland dat kent van de inundatie van Walcheren in 1944 en van de watersnoodramp in 1953. En bij oplossingen voor de toekomst: welke mogelijkheden biedt water?

Emotionele lading

,,Het project gaat veel mensen herinneren aan wat hier is gebeurd'', beseft Roosegaarde. Dat wordt versterkt door de audio-laag die onder de visuele vloedgolf wordt gelegd, met verhalen die worden verteld door stadsgidsen. De emotionele lading zal er zeker zijn, weet hij. ,,Dit zit in het collectieve geheugen van Zeeuwen. Dit is pijnlijk, en 1953 is niet eens zo lang geleden.''

Maar daarna, als dat gevoel wegebt, komt ook de inspiratie op, belooft Roosegaarde. ,,Waterlicht gaat mensen tevens verwonderen: wat kunnen we allemaal nog meer met dat water? Drijvende huizen? Energie-opwekking? En dijken als skatebanen?''

Roosegaarde vindt dat zeker in Nederland, dat hij beschouwt als één groot kunstwerk waarin natuur en techniek op elkaar zijn afgestemd, integraal ontwerpen noodzakelijk is. ,,De wereld verandert, of we dat nu leuk vinden of niet. We moeten niet bang zijn maar nieuwsgierig. We moeten leren van het water en nadenken over de toekomst.''

Eigenwijs

Quote Waterlicht gaat mensen verwonderen: wat kunnen we nog meer met water? Drijvende huizen? Ener­gie-op­wek­king? En dijken als skatebanen? Daan Roosegaarde Het landschap is voor hem een 'platform van innovatie'. ,,En creativiteit is het nieuwe kapitaal. Juist omdat we een klein land zijn en eigenwijs durven te denken, zijn we uniek. Daar mogen we ons wel iets bewuster van worden. Zeker omdat onze oplossingen schaalbaar zijn naar de rest van de wereld. Wat we hier bedenken kan elders op grotere schaal worden toegepast.''



In Waterlicht spoelen blauwe lichtgolven over de Markt van Middelburg. Roosegaarde verbeeldt daarmee wat er zou gebeuren als we niks doen tegen het stijgen van de zeespiegel en het water over Walcheren zou spoelen. Als toeschouwer loop je door de golven en ga je kopje-onder. ,,De zeespiegel stijgt, dus we móeten iets doen. Die prikkel krijg je als toeschouwer ook. De verwondering leidt tot vragen. Waarnaar kijk ik eigenlijk? Wat is mijn rol in die veranderende wereld? Je krijgt er kippenvel van.''

Het project is gemaakt in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel en uitgevoerd op allerlei plekken. Van het Museumplein Amsterdam tot Parijs en onlangs nog Madrid. ,,Het project verandert per locatie, dus ook voor Middelburg passen we het aan. De Markt is een rechthoek. Dat is juist gaaf, want die harde rand vormt een contrast met de visuele golven van licht.''

Roosegaarde hoopt op donkere avonden zonder lichtvervuiling, met liefst zelfs wat regen. ,,Dan wordt het nog mooier. De reflectie van het licht van de blauwe golven verandert de regendruppels in diamantjes.''

