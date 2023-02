Vintage pareltjes kopen per kilo, dat kan nu ook in Zeeland: ‘Net of je een schatkamer in loopt!’

Tweede centrale opvang Oekraïners opent 15 februari in Scharendij­ke

De eerste van in totaal vijftig Oekraïense vluchtelingen nemen 15 februari hun intrek in het voormalig duikhotel De Kabbelaar aan de jachthaven in Scharendijke. De gemeente heeft het draagvlak voor deze opvang onder omwonenden onderzocht en is daarbij niet op grote bezwaren gestuit.

