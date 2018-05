Vincent uit Goes redde ook iemand van een balkon, een jaar later kampt hij nog met de gevolgen

Wat een heldenverhaal, afgelopen weekend in Parijs. Een Malinese migrant redt een jongetje dat bungelde aan een balkon. De migrant werd door president Macron bedankt en kreeg meteen een verblijfsvergunning en een baan bij de brandweer. Dat zo’n redding ook een andere kant van de medaille heeft, weet Vincent Plomp uit Goes als geen ander.

Hij maakte vorig jaar augustus iets soortgelijks mee bij de flat van zijn moeder in Goes. Een jonge vrouw sprong daar over de reling. Vincent kon haar tijdens de sprong grijpen en hield haar enkele minuten vast tot hij hulp kreeg van twee buren.

Het gebeurde bijna een jaar geleden, maar Vincents stem trilt nog hoorbaar als hij erover praat. De gebeurtenis heeft nog altijd grote gevolgen voor hem en zijn moeder. “Het is in augustus gebeurd, maar pas drie weken geleden ben ik uit het gips gekomen. De pezen in mijn handen en polsen waren opgezet en hadden flinke schade. Ik ben al die tijd gewoon naar mijn werk gegaan, maar moest wel gebracht en gehaald worden, want ik kon zelf niet rijden. Naast het ongemak brengt dit ook allemaal kosten met zich mee.”

Lieve kaartjes

Psychisch is de schade mogelijk nog groter. Want er blijft één groot ding knagen. “Het meisje en haar familie willen geen contact. Ik respecteer hun keuze, maar het maakt het voor mij heel lastig. In mijn hoofd blijf ik met haar bezig. Ik kan het daardoor niet ‘echt’ afsluiten. Ik heb een tijd bij Slachtofferhulp gelopen, maar ook daar kunnen ze me verder niet meer helpen. Het blijft moeilijk. Ik heb lieve kaartjes gekregen van buren en steun van mijn collega’s. Dat vond ik fijn. En ik weet dat mijn moeder mij als held ziet. Dat is voor mij genoeg.”

Verhuizen

Maar ook voor Vincents moeder heeft de gebeurtenis tot op de dag van vandaag gevolgen. “Zij woont daar nog, maar houdt de gordijnen aan die kant van de flat liever dicht. Ze is bang dat er weer zoiets gebeurt. Momenteel overweegt ze of ze moet verhuizen. Zo blijven we er mee bezig. Het zou mooi zijn als we het op een dag écht kunnen afsluiten.”