Vijf stropers aangehouden in Axel

Ge­schen­ken­win­kel Buijsse verhuist naar Gentsestraat in Hulst

13:14 HULST - Geschenkenwinkel Buijsse verlaat het pand aan de Lange Nieuwstraat in Hulst. Eind deze maand opent het de deuren van de nieuwe zaak even verderop, aan de Gentsestraat 22. In dat pand was tot voor kort een pop-up kledingwinkel van Bankgeheim uit Sas van Gent gevestigd. Daarvoor zat schoenenzaak Schirris er. Buijsse is woensdag voor de laatste keer open aan de Lange Nieuwstraat.