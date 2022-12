Vijf gemeenten doen niet mee, maar tweede Expat Center in Zeeland komt er toch

Spannend jaar op komst voor Watersport­ver­e­ni­ging Neusen

George Meij van Watersportvereniging Neusen gaat een spannend 2023 tegemoet. Hij is sinds afgelopen april voorzitter van de club met plaatsen voor schepen in de Binnenhaven en Centrumhaven. Zijn eigen schip, de Bato II, een Scheldeschouw, staat voorlopig op een trailer op zijn oprit, thuis in Terneuzen.

23 december