Vies en triest, dat is de entree van Zeeland

Astrid zag kinderen onterecht de isoleercel ingaan: ‘Je hoorde ze gillen’

9:00 Ruim driekwart van de jongeren die de afgelopen decennia in de jeugdzorg of in pleeggezinnen terechtkwamen, werden mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Pedagogisch medewerker Astrid van de Griek zag dit soort misstanden in De Vliethoeve, een instelling voor jongeren met zware gedragsproblemen van jeugdzorgorganisatie Juzt.