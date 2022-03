Vier Zeeuwse agenten geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag

Beeld of kunstwerk kapot? Restaura­teur Luc to the rescue! ‘Ik sta in dienst van de beeldhou­wer’

TERNEUZEN - Een beeld dat een opknapbeurt kan gebruiken? Luc Ingels uit Walsoorden weet raad. Of het beeld nu verweerd, verkleurd, of gewoon kapot is. ,,Een kunstwerk dat perfect is, is dodelijk saai.”

22 maart