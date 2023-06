Vier Zeeuwen op podium bij regionaal kampioenschap tijdrijden, titel voor Arens

Dit staat er in het woonplan van Sluis: verminde­ren tweede woningen is van de baan

Hoe kom je als starter aan een huis in pak hem beet Nieuwvliet? In wat voor woning kun je van je oude dag genieten? En kun je eigenlijk nog een tweede woning hebben of je huis verhuren aan toeristen? De gemeente Sluis heeft daar plannen voor gemaakt. Vijf vragen daarover.