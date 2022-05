Vier verdachten van bankpasfraude in Zeeland aangehouden

Meisje (17) aangehou­den voor grootscha­li­ge bankpas­frau­de in onder meer Zeeland

Hengstdijk/Nieuw- en Sint Joosland - In een woning in Almere is vanochtend een meisje gearresteerd. Zij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de oplichting van zeven veelal oudere mensen, die in 2021 hun bankpassen en pincodes hebben afgegeven. De buit bedroeg zeker 44.000 euro. Onder anderen drie Zeeuwen waren het slachtoffer.

3 februari