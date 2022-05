Vier opvallende dingen die de komende vier jaar op de agenda staan in Hulst: fietswalhalla op komst

In Kloosterzande moet zoals gepland een nieuwe brandweerkazerne komen. In Vogelwaarde moet ook een nieuwe kazerne worden gebouwd en de langverwachte randweg moet er de komende vier jaar gestalte krijgen. Ook hoog op de agenda: een plan en opknapbeurt voor de haven in Walsoorden. In Zandberg en op de Lageweg in Ossenisse staan ook reconstructies en herinrichtingen op de agenda. In Hulst zelf moet de schep meermaals de grond in. Kruising het Scharnier (oftewel de Knossel), de Gentsestraat, Glacisweg, Absdaalseweg, Steenstraat, Truffinoweg en Grote Markt worden allemaal aangepakt. De provincie gaat aan de slag met de wegen door Kuitaart en Kapellebrug. Onveilige verkeerssituaties worden ook bekeken, in woongebieden worden 30-kilometerzones ingericht waar ook zal worden gehandhaafd. De parkeerproblemen bij woonzorglocatie De Blaauwe Hoeve staan ook op de agenda.