Vier keer 15 jaar gevangenisstraf geëist voor doden Kees van Schaik uit Rilland

Van Schaik werd op maandag 20 maart 2017 dood aangetroffen in zijn woning aan de Hontestraat. Tijdens het onderzoek ontdekte de politie een wietkwekerij met 120 planten op de zolder van Van Schaiks woning. Er was even daarvoor geoogst. De politie ging uit van een verband tussen de wiet en de dood van de Rillander. Hij zou het slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen ripdeal.



Na maanden onderzoek werd in juni de nu 22-jarige K.K. aangehouden in Bulgarije. Twee maanden later arresteert de Italiaanse politie A.S. en M.I., beiden 39 jaar, in Napels. Een vierde verdachte, de 47-jarige Bulgaar P.I., werd in Duitsland opgepakt. Alle vier de verdachten werden voor berechting uitgeleverd aan Nederland.