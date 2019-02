Vier dronken mannen gooien met glas en meubilair op terras in Hulst

Zeeuwse basisscho­len scoren het beste op de eindtoets

9:38 VLISSINGEN - Van alle provincies behalen basisscholen in Zeeland gemiddeld de beste resultaten op de eindtoets in groep 8. De drie Zeeuwse scholen die het hoogst scoren zijn de Ds. DL Aangeenbrugschool in Terneuzen (8,92), de Vlissingse Schoolvereniging (8,88) en De Morgenster in Kerkwerve (8,77).