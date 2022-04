Vier dozen vol van Jacques Hamelink: Literatuurmuseum krijgt er een bijzondere collectie uit Zeeuws-Vlaanderen bij

,,Hij had niet veel nodig, droeg jaren hetzelfde bruinleren jasje en werkte op een oude typemachine. Poëzie was het enige dat voor hem interessant was, alles wat geen poëzie was, vond hij flauwekul. Sociale contacten interesseerden hem ook niet zo, maar het was hartstikke aardige vent en een groot dichter.” Peter Everaers uit Hulst vat in een paar zinnen treffend samen hoe de in Zeeuws-Vlaanderen geboren schrijver en dichter Jacques Hamelink in elkaar stak.